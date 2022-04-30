Compact: регион ФРГ готовится к худшему без газопровода "Северный поток-2"

В одном из регионов ФРГ — Мекленбурге — Передней Померании — готовятся к самому худшему развитию событий, который может наступить из-за ситуации с подорожавшим газом, пишет издание Compact.

В материале отмечается, что коллапс возникнет не только на фоне цен на энергоносители, но и в связи с остановкой сертификации газопровода "Северный поток-2"

Кроме того, в издании полагают, что помимо колоссальных убытков отказ от трубопровода, вероятно, приведёт к опустению промышленного парка рядом с Лубмином из-за нехватки энергии.

Ранее эксперт назвал памятником ушедшей эпохи проект "Северный поток-2".