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Автор Евгения Васильева

В Китае назвали фарсом попытки Штатов засудить Россию за "военные преступления"

Мир

Китайский журналист Ван Вэньвэнь раскритиковал желание американских властей продемонстрировать мировой общественности "военные преступления" России. Как подчеркнул сотрудник СМИ, Вашингтон постоянно пытается избежать наказания.

В Китае назвали фарсом попытки Штатов засудить Россию за "военные преступления"

По словам работника Global Times, Штаты запустили огромное число конфликтов. При этом власти страны отказываются признавать вину, отметил журналист.

"Ну разве это не фарс?" — написал автор материала.

Ван Вэньвэнь обратил внимание на напряжённые отношения между США и Международным уголовным судом. Его статус не признают в Вашингтоне, сказал публицист.

При этом люди, которые пытаются заявить о преступлениях Штатов, сталкиваются с преследованием, подчеркнул представитель издания. В качестве примера он привёл деятельность создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которому в США грозит 175 лет лишения свободы.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
Темы сша китай россия украина джулиан ассанж
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