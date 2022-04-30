В окружении Зеленского усилились внутренние политические распри

Киевскую власть настигли серьёзные разногласия в связи со спецоперацией, которую проводит Россия на территории Украины. Распри начинаются и в команде президента страны Владимира Зеленского, и между ними и командой его предшественника Петра Порошенко.

Так, экс-президент Украины делает вид, что поддерживает нынешнюю власть, однако Незалежная нацелилась в НАТО именно с его подачи.

"Это была личная предвыборная пиар-технология Порошенко. Он тогда уже знал, что НАТО нас никогда не примет. И не последняя доля вины за происходящее сейчас на Украине лежит на тех, кто принимал и продвигал эту норму в Конституцию", — напомнил советник Зеленского Алексей Арестович.

Однако политик и журналист Ирина Геращенко обвиняет нынешнюю власть в том, что они "прохлопали наступление российских войск".

В окружении Зеленского также обстановка накалена. Арестович и Михаил Подоляк навязывают президенту свои точки зрения, но они противоречат друг другу. И по выступлениям Зеленского часто понятно, кто из советников общался с ним последним, пишет "МК".