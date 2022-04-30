Американцы уличили Кирби в использовании актёрских методов Зеленского

Американских читателей Daily Mail возмутили эмоциональные высказывания пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби о спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине.

На брифинге Кирби сказал, что ему "трудно смотреть" видеозаписи боёв на территории Украины. Он допустил резкие высказывания в отношении России и едва не расплакался.

Интернет-пользователи уличили представителя Пентагона в неискренности и напомнили ему о том, какие преступления США совершали по всему миру.

Юзер с ником Mosey1966 задался вопросом, почему Кирби не плакал, когда американцы вторгались в другие страны.

Kelly_S пошутил, что пресс-секретарь брал "уроки актерского мастерства у Зеленского".

SoCalGal21 назвал "слёзы" тактикой новых демократов, которую президенту США Джо Байдену проще использовать, поскольку у него глаза всегда слезятся.

Читатель Daily Mail с ником Stephbenz назвал выступление Кирби "хорошей актёрской игрой". Пользователь отметил, что США опосредованно принимают участие в войне не для того, чтобы оказывать помощь мирным жителям.

Morris Oxford напомнил про тысячи погибших в Ираке и на Ближнем Востоке.

Читатели сошлись во мнении, что администрация Байдена оплакивает Украину, но закрывает глаза на проблемы США, где ежедневно умирает большое количество женщин и детей.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Кирби допустил "оскорбительные и неприемлемые" высказывания в отношении РФ. Он отметил, что американские чиновники ссылаются в своих суждениях на "похабную ложь" Киева, закрывая глаза на многочисленные преступления украинского режима и толкая его на новые злодейства.