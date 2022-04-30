В Сирии амнистировали террористов

Власти Сирии объявили всеобщую амнистию для граждан, занимавшихся террористической деятельностью. Соответствующий указ подписал президент страны Башар Асад, сообщает SANA.

По данным агентства, речь идёт о гражданах, участвовавших в таких терактах, которые не привели к гибели людей. Указ сирийского президента распространяется на преступления, совершённые до 30 апреля 2022 года.

В то же время пострадавшие от действий амнистированных могут обратиться в суд с иском против подозреваемых.