Власти Сирии объявили всеобщую амнистию для граждан, занимавшихся террористической деятельностью. Соответствующий указ подписал президент страны Башар Асад, сообщает SANA.
По данным агентства, речь идёт о гражданах, участвовавших в таких терактах, которые не привели к гибели людей. Указ сирийского президента распространяется на преступления, совершённые до 30 апреля 2022 года.
В то же время пострадавшие от действий амнистированных могут обратиться в суд с иском против подозреваемых.
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