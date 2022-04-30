Колонна ООН и МКК прибыла в ДНР для обсуждения эвакуации людей с "Азовстали"

Спецоперация на Украине продолжается, а в Мариуполе остался последний очаг сопротивления — завод "Азовсталь". В Сети появляется информация, что в подземельях комбината находятся и мирные жители, которых надо эвакуировать. Для решения данного вопроса в Безымянное прибыла колонная Международного Комитета Красного Креста.

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш предложил помощь российской стороне, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что предложение рассмотрят, но конкретной информации на данный момент нет, сообщает "Военное дело".

Что касается националистов, которые оккупировали "Азовсталь", то Россия предлагает им сдаться, гумкоридоры для них не предусмотрены.