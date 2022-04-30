Спецоперация на Украине продолжается, а в Мариуполе остался последний очаг сопротивления — завод "Азовсталь". В Сети появляется информация, что в подземельях комбината находятся и мирные жители, которых надо эвакуировать. Для решения данного вопроса в Безымянное прибыла колонная Международного Комитета Красного Креста.
Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш предложил помощь российской стороне, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что предложение рассмотрят, но конкретной информации на данный момент нет, сообщает "Военное дело".
Что касается националистов, которые оккупировали "Азовсталь", то Россия предлагает им сдаться, гумкоридоры для них не предусмотрены.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Самыми распространенными странами, куда уехали российские знаменитости, стали Израиль, Испания, Латвия и Эстония.