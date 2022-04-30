Захарова сообщила о массовых увольнениях в командах Байдена и Харрис

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о массовых увольнениях в командах президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис. Чиновники покидают Белый дом по собственному желанию, отметила она.

"Бегут все. Как сообщают американские СМИ, из Белого дома начался отток высокопоставленных чиновников. В отставку уходит старший советник Байдена по связям с общественностью Седрик Ричмонд, старший советник по климату Джина Маккарти, замдиректора по коммуникациям Белого дома Пили Табор, глава аппарата спецпредставителя Байдена по климату Дэн Фельдман", — рассказала Захарова.

По её словам, также в отставку уйдут заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх и, возможно, спецпредставитель Байдена по вопросам климата Джон Керри. Такое положение дел в Белом доме представитель МИД РФ объясняет "упадническими настроениями" и отсутствием доверия к Байдену и его администрации.

Не менее тревожная ситуация, по словам Захаровой, в команде Харрис.

"Там просто массовый исход. Руководители аппарата, пресс-служба последуют примеру десятков ключевых сотрудников, которые уже ушли", — отметила она.