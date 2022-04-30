Политолог Гаспарян: Польша не упустит момент забрать часть Украины

Прямо сейчас на наших глазах собирается "международная комиссия" по ликвидации Украины. Польша прекрасно понимает, что устоять у Украины никаких шансов нет, и очень хочет вернуть себе назад восточные кресы. Такое мнение высказал журналист и политолог Артур Гаспарян.

Эксперт считает, что идеальным вариантом захода Польши на территорию Украину было бы завести войска "на подмогу", расположить их в пяти областях, а потом, когда всё рухнет, заявить претензии на эти земли.

"По части того, что "отжать втихаря", причём с невинностью на лице, тут вообще польской шляхте мало равных", — заявил Гаспарян.

По словам аналитика, то же самое готовит и Румыния, только в отношении Черновицкой области, которой её в своё время отдал Адольф Гитлер. А поскольку Румыния тогда поглотила Бессарабию, то им ещё отдали часть Одесской области, включая Одессу, пояснил журналист в беседе с Украиной.ру.

А третий кейс — это Венгрия с Закарпатьем. Она тоже поняла, что это "приглашение к банкету", добавил собеседник издания.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок высказал мнение, что Польша готовится ввести войска на Западную Украину в начале мая под видом учений.