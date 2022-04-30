Казахстан: информация о согласованных митингах по Украине — фейк

Новости, которые "завирусились" в соцсетях о якобы согласованных митингах, на фоне спецоперации в Незалежной, в городах Казахстана не соответствуют действительности, заявил заместитель генерального прокурора страны Булат Дембаев.

По его словам, 1 мая в стране пройдут только культурно-массовые мероприятия, посвящённые празднованию Дня единства народа Казахстана.

"В социальных сетях отдельные лица распространяют ложные сообщения о том, что якобы акиматами городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актобе, Актау и Жанаозен согласовано проведение 1 мая митингов относительно военных действий на Украине. Данная информация не соответствует действительности", — заявил замгенпрокурора в обращении.

Он подчеркнул, что уведомлений на согласование подобных народных митингов власти не получали, а значит, никто не мог разрешить мероприятия.