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Автор Александр Шторм

В соцсетях появился фейк, направленный против партнёрства РФ и Китая

Мир

По соцсетям, а также мировым СМИ распространяется карта, якобы показанная на китайском государственном телеканале CCTV, — на ней размечено, каким странам якобы отойдут субъекты и территории РФ "после развала".

В соцсетях появился фейк, направленный против партнёрства РФ и Китая

"Похоже, только в Кремле и на российских пропагандистских каналах считают КНР союзником РФ. По факту же в Пекине относительно России совершенно другие планы", — уже пишут паникёры (и, конечно, "диванные войска" Украины).

"Бросили! Вот и всё!", "Всё, сдали нас партнёры" — звучит в соцмедиа под публикациями якобы китайской карты "разделённой РФ".

Правдива ли эта карта раздела России? Однозначно нет, это чистой воды фейк.

Объясним причины.

  • Этой карте уже более двух лет, и она неоднократно всплывала в политических спорах. Сама карта создавалась для того, чтобы показать, "какая страна ближе всего к тому или иному региону РФ". Аналогичные карты сделаны для Франции, США и даже Австралии. Или Китай собирался их тоже "делить после развала"?
  • Во-вторых, демонстрации такой карты на китайском ТВ не было. Это наложение карты "какие регионы ближе" на якобы скриншот эфира. Логотип в фальшивом эфире не соответствует реальному и даже располагается с другой стороны "экрана".
  • В оригинальной программе говорится о финансовом рынке, инвестициях, котировках и т. п., это показывают титры на китайском.
  • Все выпуски передач телеканала выкладываются в YouTube, однако этой программы там ожидаемо нет.
  • Даже не эксперту видно, что фигура ведущего "вырезана и вставлена", причём её качество хуже "задника с картой".

А вот другие карты — весьма реальные.

Речь, например, о картах атаки и раздела СССР на оккупационные зоны, официально публиковавшихся в СМИ США (например, в журнале Collier's в 1957 году).

Да, речь о плане "Дропшот" — когда США после Ялты-1945 решили уничтожить советскую империю ударом более чем 300 атомных бомб и несколько миллионов (!!!) обыкновенных бомб и снарядов. Тогда в СССР должно было погибнуть от 59 до 100 млн граждан.

Аналогичная история с планом "Немыслимое" — такая операция была разработана по указанию премьер-министра Черчилля британским штабом военного планирования. Цель — вход войск и оккупация СССР.

Кроме того, в 2018 году были рассекречены планы США по тотальной ядерной атаке СССР, которая (цитируем) "уничтожила бы больше половины промышленного потенциала СССР, а также стерла бы с лица Земли 70% советских жителей".

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Автор: Александр Шторм, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
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