По соцсетям, а также мировым СМИ распространяется карта, якобы показанная на китайском государственном телеканале CCTV, — на ней размечено, каким странам якобы отойдут субъекты и территории РФ "после развала".
"Похоже, только в Кремле и на российских пропагандистских каналах считают КНР союзником РФ. По факту же в Пекине относительно России совершенно другие планы", — уже пишут паникёры (и, конечно, "диванные войска" Украины).
"Бросили! Вот и всё!", "Всё, сдали нас партнёры" — звучит в соцмедиа под публикациями якобы китайской карты "разделённой РФ".
Правдива ли эта карта раздела России? Однозначно нет, это чистой воды фейк.
Объясним причины.
А вот другие карты — весьма реальные.
Речь, например, о картах атаки и раздела СССР на оккупационные зоны, официально публиковавшихся в СМИ США (например, в журнале Collier's в 1957 году).
Да, речь о плане "Дропшот" — когда США после Ялты-1945 решили уничтожить советскую империю ударом более чем 300 атомных бомб и несколько миллионов (!!!) обыкновенных бомб и снарядов. Тогда в СССР должно было погибнуть от 59 до 100 млн граждан.
Аналогичная история с планом "Немыслимое" — такая операция была разработана по указанию премьер-министра Черчилля британским штабом военного планирования. Цель — вход войск и оккупация СССР.
Кроме того, в 2018 году были рассекречены планы США по тотальной ядерной атаке СССР, которая (цитируем) "уничтожила бы больше половины промышленного потенциала СССР, а также стерла бы с лица Земли 70% советских жителей".
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Самыми распространенными странами, куда уехали российские знаменитости, стали Израиль, Испания, Латвия и Эстония.