Иваненко: Польше и Румынии нужны не территории Украины, а ресурсы

Польше и Румынии не нужны территории Украины, заявил эксперт Института русского зарубежья Игорь Иваненко. По его мнению, не хотят страны больше и закупать природные ресурсы у Киева, поэтому цель государств получить над ними контроль.

Как подчеркнул эксперт, контроль над природными ресурсами Украины гарантируют Польше и Румынии энергетическую безопасность.

"Дело в разной степени контроля над ресурсами. Одно дело, когда вы пользуетесь определёнными ресурсами, но у вас их в любой момент могут отключить. А другое дело, когда вы эти ресурсы контролируете", — пояснил Иваненко в беседе с "Украина.ру".

По словам эксперта, в случае, если поляки разместят гарнизон в Галиции, то после этого могут начать строить планы на дальнейший регион. Как подчеркнул Иваненко, ни Польше, ни Румынии нет смысла "делиться ресурсами" с другими государствами, в том числе и с "номинальной Украиной".