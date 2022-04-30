Foreign Policy: Байден "идёт в эндшпиль" пытаясь ослабить Россию

Выбранная президентом США Джо Байденом стратегия планомерного "ослабления" России, может привести к мировому конфликту, заявили американские аналитики. По их мнению, добиваясь от конгресса дополнительного финансирования для Киева, лидер нации "идёт в эндшпиль".

Как подчеркнули аналитики, изначальная позиция США "по защите" Украины от "российской агрессии" превратилась в идею навредить как можно больше российской стороне.

"В глазах Кремля Запад стремится навредить России. Раньше это было негласно. Теперь об этом говорят. Если вы объедините это со сделанными Байденом в прошлом месяце в Польше комментариями о том, что "этот человек (Путин) не может оставаться у власти", то всё это превращает данную территориальную войну в более широкую конфронтацию", — пишет Foreign Policy.

Как подчёркивают авторы, если так будет продолжаться и дальше, то переговорный процесс между Россией и Украиной осложнится ещё больше, а то и вовсе станет невозможным.