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Автор Екатерина Широкова

Politico: вслед за газом, немцы хотят ввести эмбарго на российский уран

Мир

Германия решила поддержать запрет на ввоз российского урана вслед за газом и нефтью. Согласно информации, в Бундестаге считают, что эмбарго позволит снизить "зависимость" Европы от России.

Кроме того, в ФРГ заявили, что такой шаг ударит по ядерным российским проектам в Европе.

"Они не только согласны с нефтяными санкциями, но и активно поддерживают поэтапный отказ от нефти, а не просто ограничение цен и запрет на российский уран", — сказал один из дипломатов ЕС в интервью Politico, который пожелал остаться анонимным. — Для немцев, австрийцев и других важно, чтобы ЕС повсеместно снижал свою энергетическую зависимость от России".

Как подчеркнул собеседник издания, отказ от российского урана "не станет проблемой" для европейских стран, в том числе и для Германии.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
германия евросоюз
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