Le Figaro: украинские беженцы довели французов "до предела"

Французы, которые приютили у себя украинских беженцев с начала спецоперации в Незалежной, рассказали, что чувствуют "изнурение и разочарование". По их словам, кроме того, правительство страны никак не поддерживает их финансово.

Как рассказал житель Франции Жан-Мишель Алликс из Бордо, он приютил у себя аж пятерых беженцев с Украины, но со временем понял, что нервы начали сдавать, а сам мужчина на пределе.

"В долгосрочной перспективе это начинает сказываться. Я надеялся, что они быстро обретут самостоятельность, но, не говоря по-французски, найти работу практически невозможно", — рассказал Алликс в беседе с Le Figaro. — Их нужно сопровождать в путешествиях, делать покупки, выполнять административные процедуры. Я перегружен и очень мало сплю".

Как посетовал мужчина, до этого у него жили две украинки, которые отказывались делать что-то по дому и "палец о палец" не ударили, чтобы хоть как-то себе помочь.

По словам французов, кроме дискомфорта, траты на жизнь выросли многократно. Так, многодетная мать, которая приняла у себя семью с двумя детьми, вынуждена ограничивать себя даже в продуктах.

"Чтобы свести концы с концами, нужно постоянно давать объявления, звонить по телефону, просить, настаивать. Государственная помощь от муниципалитета и департамента была практически равна нулю", — пожаловалась женщина.