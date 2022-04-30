EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Екатерина Широкова

Le Figaro: украинские беженцы довели французов "до предела"

Мир

Французы, которые приютили у себя украинских беженцев с начала спецоперации в Незалежной, рассказали, что чувствуют "изнурение и разочарование". По их словам, кроме того, правительство страны никак не поддерживает их финансово.

Le Figaro: украинские беженцы довели французов "до предела"

Как рассказал житель Франции Жан-Мишель Алликс из Бордо, он приютил у себя аж пятерых беженцев с Украины, но со временем понял, что нервы начали сдавать, а сам мужчина на пределе.

"В долгосрочной перспективе это начинает сказываться. Я надеялся, что они быстро обретут самостоятельность, но, не говоря по-французски, найти работу практически невозможно", — рассказал Алликс в беседе с Le Figaro. — Их нужно сопровождать в путешествиях, делать покупки, выполнять административные процедуры. Я перегружен и очень мало сплю".

Как посетовал мужчина, до этого у него жили две украинки, которые отказывались делать что-то по дому и "палец о палец" не ударили, чтобы хоть как-то себе помочь.

По словам французов, кроме дискомфорта, траты на жизнь выросли многократно. Так, многодетная мать, которая приняла у себя семью с двумя детьми, вынуждена ограничивать себя даже в продуктах.

"Чтобы свести концы с концами, нужно постоянно давать объявления, звонить по телефону, просить, настаивать. Государственная помощь от муниципалитета и департамента была практически равна нулю", — пожаловалась женщина.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы франция
Sberbank
Новости
Foreign Policy: Байден "идёт в эндшпиль" пытаясь ослабить Россию
Sohu: Польша готовится к скорому вводу войск на Украину
Politico: вслед за газом, немцы хотят ввести эмбарго на российский уран
"Как ИГИЛ*": геноцид в ПМР и бомбы Мариуполю – цена нацистов на "Азовстали"
Избежать котла любой ценой: ВСУ перебрасывают "элитную" бригаду под Попасную
Антонов: Кирби запятнал честь мундира и опустился до "площадных оскорблений"
Le Figaro: украинские беженцы довели французов "до предела"
Медведев оценил статью канцлера ФРГ Шольца: "Деда Байдена на ночь смотрел"
Посольство РФ: провокации США могут привести к гибели десятков тысяч украинцев
Ким Чен Ын призвал армию "превентивно пресекать" ядерные угрозы
Популярное
Шоу-бизнес
Сбежавшие из России звёзды шоу-бизнеса пожаловались на жизнь за рубежом

Самыми распространенными странами, куда уехали российские знаменитости, стали Израиль, Испания, Латвия и Эстония.

Сбежавшие из России звёзды шоу-бизнеса пожаловались на жизнь за рубежом
Использование ТОС в районе Авдеевки уничтожает укреплённые позиции ВСУ
Силовые структуры
Использование ТОС в районе Авдеевки уничтожает укреплённые позиции ВСУ
Мир. Новости мира
Мать семейства из "Азовстали" очень похожа на известную украинскую снайпершу
Мир. Новости мира
Киев пытается восстановить разрушенный ракетным ударом мост в посёлке Затока
Любовь Степушова Польша получила исторический шанс на воссоединение с Волынью и Галичиной Любовь Степушова Ирина Шлионская Назойливые звонки могут довести "до белого каления" Ирина Шлионская Усам Оздемиров Санкции газу не помеха: ЕС придётся уступить "Газпрому" Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Daily Express: США, ФРГ и Британия могут развязать Третью мировую войну
Силовые структуры
ISW: войска России провели серию атак по боевикам ВСУ в направлении Николаева
Арестович рассказал о тяжёлой ситуации в рядах ВСУ: пишут — "всё пропало"
Мир. Новости мира
Арестович рассказал о тяжёлой ситуации в рядах ВСУ: пишут — "всё пропало"
Последние материалы
Sohu: Польша готовится к скорому вводу войск на Украину
Politico: вслед за газом, немцы хотят ввести эмбарго на российский уран
"Как ИГИЛ*": геноцид в ПМР и бомбы Мариуполю – цена нацистов на "Азовстали"
Избежать котла любой ценой: ВСУ перебрасывают "элитную" бригаду под Попасную
Антонов: Кирби запятнал честь мундира и опустился до "площадных оскорблений"
Le Figaro: украинские беженцы довели французов "до предела"
Медведев оценил статью канцлера ФРГ Шольца: "Деда Байдена на ночь смотрел"
Посольство РФ: провокации США могут привести к гибели десятков тысяч украинцев
Ким Чен Ын призвал армию "превентивно пресекать" ядерные угрозы
Зеленский: страны-гаранты должны срочно предоставить военных Киеву
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников