Колумбия: военные Венесуэлы "вторглись" на территорию страны

МИД Колумбии заявил, что военные национальной гвардии Венесуэлы нарушили государственные границы страны высадившись с вертолёта, на территории департамента Норте-де-Сантандер.

Как подчеркнули в ведомстве, военный вертолёт венесуэльской стороны сначала облетел территорию, а позже пошёл на посадку.

"Координаты соответствуют суверенной территории Республики Колумбия и подтверждают территориальное вторжение", — заявили представители МИД журналистам.

Как уточнили в МИД, "вторглись" венесуэльские военные на территорию Колумбии на 344 метра от государственной границы. В ведомстве подчеркнули, что решительно осуждают действия властей и назвали это "нарушением национального суверенитета".