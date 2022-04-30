МИД Колумбии заявил, что военные национальной гвардии Венесуэлы нарушили государственные границы страны высадившись с вертолёта, на территории департамента Норте-де-Сантандер.
Как подчеркнули в ведомстве, военный вертолёт венесуэльской стороны сначала облетел территорию, а позже пошёл на посадку.
"Координаты соответствуют суверенной территории Республики Колумбия и подтверждают территориальное вторжение", — заявили представители МИД журналистам.
Как уточнили в МИД, "вторглись" венесуэльские военные на территорию Колумбии на 344 метра от государственной границы. В ведомстве подчеркнули, что решительно осуждают действия властей и назвали это "нарушением национального суверенитета".
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