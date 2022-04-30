EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Жительница Мариуполя: ВСУ оставили сиротами внуков и разграбили квартиру
Inside Over: газовый запрет РФ ударил прямо "в сердце" ЕС и загнал евро в угол
Лавров: военные РФ избегают жертв среди мирного населения в отличие от нацбатов
Huánqiú Shíbào: запрет на поставки газа стал "самым жёстким" ответом РФ для ЕС
Эксперт предрёк изменение позиции ЕС по российскому газу с наступлением зимы
Вloomberg: Байден хочет переманить российских специалистов "назло Москве"
Макгрегор: 33 млрд долларов обогатят "оборонку" США, но не помогут Киеву
Автор Екатерина Широкова

Колумбия: военные Венесуэлы "вторглись" на территорию страны

Мир

МИД Колумбии заявил, что военные национальной гвардии Венесуэлы нарушили государственные границы страны высадившись с вертолёта, на территории департамента Норте-де-Сантандер.

Как подчеркнули в ведомстве, военный вертолёт венесуэльской стороны сначала облетел территорию, а позже пошёл на посадку.

"Координаты соответствуют суверенной территории Республики Колумбия и подтверждают территориальное вторжение", — заявили представители МИД журналистам.

Как уточнили в МИД, "вторглись" венесуэльские военные на территорию Колумбии на 344 метра от государственной границы. В ведомстве подчеркнули, что решительно осуждают действия властей и назвали это "нарушением национального суверенитета".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
колумбия венесуэла
Популярное
Шоу-бизнес
Сбежавшие из России звёзды шоу-бизнеса пожаловались на жизнь за рубежом

Самыми распространенными странами, куда уехали российские знаменитости, стали Израиль, Испания, Латвия и Эстония.

Сбежавшие из России звёзды шоу-бизнеса пожаловались на жизнь за рубежом
Использование ТОС в районе Авдеевки уничтожает укреплённые позиции ВСУ
Силовые структуры
Использование ТОС в районе Авдеевки уничтожает укреплённые позиции ВСУ
Мир. Новости мира
Daily Express: США, ФРГ и Британия могут развязать Третью мировую войну
Силовые структуры
ISW: войска России провели серию атак по боевикам ВСУ в направлении Николаева
Любовь Степушова Польша получила исторический шанс на воссоединение с Волынью и Галичиной Любовь Степушова Ирина Шлионская Назойливые звонки могут довести "до белого каления" Ирина Шлионская Усам Оздемиров Санкции газу не помеха: ЕС придётся уступить "Газпрому" Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Арестович рассказал о тяжёлой ситуации в рядах ВСУ: пишут — "всё пропало"
Мир. Новости мира
Киев пытается восстановить разрушенный ракетным ударом мост в посёлке Затока
Мать семейства из "Азовстали" очень похожа на известную украинскую снайпершу
Мир. Новости мира
Мать семейства из "Азовстали" очень похожа на известную украинскую снайпершу
Последние материалы
Жительница Мариуполя: ВСУ оставили сиротами внуков и разграбили квартиру
Inside Over: газовый запрет РФ ударил прямо "в сердце" ЕС и загнал евро в угол
Лавров: военные РФ избегают жертв среди мирного населения в отличие от нацбатов
Huánqiú Shíbào: запрет на поставки газа стал "самым жёстким" ответом РФ для ЕС
Эксперт предрёк изменение позиции ЕС по российскому газу с наступлением зимы
Вloomberg: Байден хочет переманить российских специалистов "назло Москве"
Макгрегор: 33 млрд долларов обогатят "оборонку" США, но не помогут Киеву
Лавров: США хотят "воевать до последнего украинца" из-за безразличия к стране
Пентагон не смог подтвердить информацию о покушении РФ на Зеленского
Генерала Сергея Беседу заметили на похоронах ветерана разведки
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников