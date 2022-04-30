Вloomberg: Байден хочет переманить российских специалистов "назло Москве"

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает вариант отмены ряда требований визового режима для специалистов из России, которые хотят работать на территории Америки, сообщили аналитики. Таким образом, Штаты хотят "ослабить потенциал" России.

Так, согласно информации, в последнем обращении к конгрессу Байден уточнил, что необходимо отменить требование, по которому претендент на визу в США, должен доказать наличие работодателя в стране.

"Он будет применяться к гражданам России, получившим степень магистра или доктора наук, технологий, инженерии или математики в США или за рубежом", — пишет Вloomberg, со ссылкой на источник. — У администрации Байдена есть план лишить Владимира Путина некоторых из его лучших новаторов".

Как уточняет издание, речь идёт также о специалистах в сфере:

полупроводников,

космических технологий,

кибербезопасности,

ядерных технологий,

разработки искусственного интеллекта,

ракетных технологий.