Мизинцев: неонацисты оборудовали огневые точки в жилых домах Краматорска

Начальник национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что неонацисты оборудовали огневые точки в жилых домах Краматорска.

По словам Мизинцева, неонацисты удерживают мирных жителей в квартирах Краматорска (Донецкая область), а сами организовывают на верхних этажах огневые точки.

"В городе Краматорске Донецкой Народной Республики в многоквартирных домах на улицах Героев Украины и Королева на верхних этажах неонацисты оборудовали огневые точки, а жителей насильно удерживают в своих квартирах", — заявил Мизинцев.

Таким образом, кампания может проходить медленнее, потому что в приоритете у ВС РФ — сохранить жизни мирных граждан. Неонацисты, понимая это, в очередной раз демонстрируют, как они могут использовать граждан в виде живого щита.