Киев пытается восстановить разрушенный ракетным ударом мост в посёлке Затока

Киев пытается восстановить разрушенный ракетным ударом мост на Каролино-Бугазской косе в посёлке Затока.

Реставрационные работы в районе посёлка Затока Одесской области проводятся не только украинскими ремонтными бригадами. Как сообщает "Рыбарь", к работе были привлечены бригады из Румынии и Молдавии.

"На Одесском направлении пытаются восстановить мост в районе населенного пункта Затока — тот самый стратегически важный мост, который 26 и 27 апреля усиленно 'калибровали'", — заявляют авторы "Рыборя".

Мост на Каролино-Бугазской косе, отделяющий Днестровский лиман от Чёрного моря, важен для Киева. Через него поездами везли топливо и вооружение из Молдавии и Румынии. Сообщается, что у моста уже собрались остатки ВМФ Украины. В их число входят катера, оснащённые переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) "Игла" и "Стингерами".

"Более того, важность и ценность "неиспользуемого" моста подтверждает факт переброски патрульного катера "Старобельск" (тип Island) <…>. Остатки украинского "москитного флота" должны любой ценой защитить (мост. — прим. ред.) от ракетных ударов", — пишет "Рыбарь".