Военные корпуса космического завода "Артём" в Киеве уничтожены ВС России. Ситуацию комментирует военный эксперт Дмитрий Литовкин.
Он считает, что Украину уже давно нельзя назвать космической державой, ведь данное предприятие производило элементы и детали для ракетных систем украинской армии. Это и объясняет атаку ВС РФ по "Артёму", так как одной из целей спецоперации является демилитаризации Незалежной.
Уничтожение промышленного комплекса и транспортных систем — цель второй стадии российской СВО на Украине, поэтому участие её в космических программах исключается, считает Литовкин. Эксперт предположил, что дальше произойдёт с Украиной.
"Будет просто создано абсолютно аграрное государство, типа Голландии. <…> Украина продавала чернозём Китаю, соответственно, Китай, собственно говоря, заберёт и аграрную страну за долги", — цитирует Литовкина портал News.ru.
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