Литовкин указал, что КНР заберёт аграрную Украину за долги

Военные корпуса космического завода "Артём" в Киеве уничтожены ВС России. Ситуацию комментирует военный эксперт Дмитрий Литовкин.

Он считает, что Украину уже давно нельзя назвать космической державой, ведь данное предприятие производило элементы и детали для ракетных систем украинской армии. Это и объясняет атаку ВС РФ по "Артёму", так как одной из целей спецоперации является демилитаризации Незалежной.

Уничтожение промышленного комплекса и транспортных систем — цель второй стадии российской СВО на Украине, поэтому участие её в космических программах исключается, считает Литовкин. Эксперт предположил, что дальше произойдёт с Украиной.

"Будет просто создано абсолютно аграрное государство, типа Голландии. <…> Украина продавала чернозём Китаю, соответственно, Китай, собственно говоря, заберёт и аграрную страну за долги", — цитирует Литовкина портал News.ru.