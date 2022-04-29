EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Россия 24": семья из трёх человек смогла выйти из "Азовстали"
В Херсонской области ожидают провокаций от ВСУ на майских праздниках
Пентагон проинформировал о новых поставках гаубиц и беспилотников Киеву
"Би-2" об отказе выступать под баннером с буквой Z: "Сцена закрыла плакат"
Пресс-секретарь Пентагона Кирби требует не приглашать Путина на саммит G20
Депутат признал невозможность полностью защитить регионы РФ от атак ВСУ
В Японии предрекли конец света без российского газа
Автор Светлана Нерадовская

В Херсонской области ожидают провокаций от ВСУ на майских праздниках

Мир

По мнению главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо, ВСУ могут устроить провокации 9 мая или накануне.

"Есть опасения, что в этот день 9 мая, или накануне в эти дни могут произойти какие-то провокационные действия вооруженных сил Украины. Но опять же, это будет на их совести", — отметил Сальдо во время первого брифинга.

Глава администрации добавил, что жители Херсона и области находятся сейчас под "серьёзной защитой" в лице вооружённых сил РФ.

Херсонская область и часть Запорожской области контролируется российскими военными. Ведётся работа по восстановлению региона: организованы военно-гражданские административные центры, налаживается деятельность российских СМИ, восстанавливается торговля с Крымским полуостровом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
россия украина херсонская область
Популярное
Мир. Новости мира
Нарышкин: Польша готовит планы по воссоединению с Западной Украиной

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Польша при поддержке США готовит планы по установлению контроля Варшавы над частью Украины.

Нарышкин: Польша готовит планы по воссоединению с Западной Украиной
Американские наёмники попали под артиллерийский удар ВС РФ к югу от Лисичанска
Силовые структуры
Американские наёмники попали под артиллерийский удар ВС РФ к югу от Лисичанска
Мир. Новости мира
Десантники из 79-й бригады ВСУ пожаловались на бросивших их умирать командиров
Общество
Группа "Би-2" отменила концерт в Омске из-за баннера "Zа Президента"
Любовь Степушова Польша получила исторический шанс на воссоединение с Волынью и Галичиной Любовь Степушова Ирина Шлионская Назойливые звонки могут довести "до белого каления" Ирина Шлионская Усам Оздемиров Санкции газу не помеха: ЕС придётся уступить "Газпрому" Усам Оздемиров
Шоу-бизнес
Сбежавшие из России звёзды шоу-бизнеса пожаловались на жизнь за рубежом
Силовые структуры
Использование ТОС в районе Авдеевки уничтожает укреплённые позиции ВСУ
Daily Express: США, ФРГ и Британия могут развязать Третью мировую войну
Мир. Новости мира
Daily Express: США, ФРГ и Британия могут развязать Третью мировую войну
Последние материалы
Рынска о конфликте Соловьёва с деятелями Екатеринбурга: "Вот и раскол элит"
Змеиное проклятье закончилось: точный гороскоп на май 2022 от астролога
"Россия 24": семья из трёх человек смогла выйти из "Азовстали"
В Херсонской области ожидают провокаций от ВСУ на майских праздниках
Пентагон проинформировал о новых поставках гаубиц и беспилотников Киеву
"Би-2" об отказе выступать под баннером с буквой Z: "Сцена закрыла плакат"
Пресс-секретарь Пентагона Кирби требует не приглашать Путина на саммит G20
Депутат признал невозможность полностью защитить регионы РФ от атак ВСУ
Звёздные тачки: машины из гаража Брэда Питта
Машины для супергероев из Вселенной Marvel
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников