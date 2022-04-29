В Херсонской области ожидают провокаций от ВСУ на майских праздниках

По мнению главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо, ВСУ могут устроить провокации 9 мая или накануне.

"Есть опасения, что в этот день 9 мая, или накануне в эти дни могут произойти какие-то провокационные действия вооруженных сил Украины. Но опять же, это будет на их совести", — отметил Сальдо во время первого брифинга.

Глава администрации добавил, что жители Херсона и области находятся сейчас под "серьёзной защитой" в лице вооружённых сил РФ.

Херсонская область и часть Запорожской области контролируется российскими военными. Ведётся работа по восстановлению региона: организованы военно-гражданские административные центры, налаживается деятельность российских СМИ, восстанавливается торговля с Крымским полуостровом.