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Автор Инна Винникова

Депутат Ананских: Чехия не намерена оплачивать украденный российский газ

Мир

Прага не собирается оплачивать украденный российский газ. Об этом заявил первый заместитель председателя Госдумы комитета по энергетике Игорь Ананских, комментируя Pravda.Ru сообщение премьер-министра Чехии об отказе оплаты голубого топлива в российских рублях.

Депутат Ананских: Чехия не намерена оплачивать украденный российский газ

Россия не будет реагировать на подобные заявления, ведь свои деньги "Газпром" всё равно получит, говорит Ананских. Ведь Чехия продолжит закупать российских газ, но уже через посредников, например, Грецию, но стоить он будет на 10-15% дороже, а то и больше, сообщает депутат. Однако остаётся непонятен вопрос с уже полученным газом.

"Сейчас идёт оплата за полученный газ. То есть в данной ситуации Чехия, получается, украла газ 1 апреля и теперь как бы собирается его не оплачивать. Владимир Путин предупреждал, что если хотите брать газ, то берите, но надо платить за него в рублях. Чехия и ряд других стран (Болгария, Польша) просто украли российский газ, а теперь не хотят платить. Как это можно назвать. Воровство", — отметил Ананских.

Пора прекращать либерально относиться к подобным заявлениям, когда воровство идёт на государственном уровне, резюмировал депутат.

Ранее стало известно, что Чехия отказывается оплачивать российский газ в национальной валюте.

"Если говорить о платежах в рублях, то Чехия не собирается поддаваться шантажу России. Ошибка, что некоторые страны и компании соглашаются на это. Это нарушение санкций. Это опасно", — заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

 

 

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Любовь Степушова
Темы чехия газпромнефть
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