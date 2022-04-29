В Японии предрекли конец света без российского газа

В мире наступит конец света, если Евросоюз введёт запрет на поставки российского газа, сказал главный экономист банка "Мидзухо" Сюнсукэ Кобаяси в интервью Nihon Keizai.

В случае введения эмбарго на российское топливо газопроводы опустеют и будут простаивать. Тогда Европе придётся тратить огромные средства на строительство новых мощностей для экспорта. Кроме того, Брюссель столкнётся с необходимостью закупать установки для сжижения газа. Весь этот процесс займёт много времени и ресурсов, заявил Кобаяси.

Если Евросоюз и Япония откажутся от российской нефти и угля, то сырьё начнёт покупать Китай, поставщики которого оперативно найдут клиентов на рынке Запада. Но в случае эмбарго на российский газ сырьё останется внутри страны, отметил экономист.

"То есть весь этот газ исчезнет с рынка. Другими словами, не будет преувеличением сказать, что в тот момент, когда Европа решит это сделать, наступит конец света", — подчеркнул Кобаяси.

Из-за дефицита "голубого топлива" вырастет спрос на уголь, нефть и сжиженный природный газ, отметил банкир. Отключение электроэнергии приведёт к обесточиванию больничного оборудования, что грозит людям смертью от холода в зимнее время, предупредил собеседник издания.

Ранее польский аналитик Агнешка Зелинска сообщила, что запрет на поставку российского сырья в Евросоюз может привести к банкротству польских фермеров и обнищанию миллионов жителей Польши.