Жителям двух областей Украины запрещено приближаться к границе РФ — ГПСУ

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что ведомство запретило приближаться к границам России жителям двух украинских областей — Сумской и Черниговской.

"Охрана государственной границы вводит дополнительные режимные ограничения. Это уже сделано по Сумской области и сейчас документируется по Черниговской области", — цитирует его укрСМИ.

Отмечается, что в дневное время нельзя приближаться к границе РФ ближе чем на один километр, а в ночное — на 20 км.

"Гражданам запрещено пребывать возле границы на территории около одного километра, кроме населенных пунктов. На территории приграничных контролируемых районов — до 20 километров будет запрещено перемещение в ночное время", — резюмировал он.