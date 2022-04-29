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Автор Светлана Нерадовская

Министр труда Чехии предложил использовать навоз вместо газа из РФ

Мир

По мнению чешских властей, прекращение поставок газа Россией в Польшу и Болгарию не так страшны, однако стране не помешает усиливать свою энергонезависимость от РФ.

Министр труда Чехии предложил использовать навоз вместо газа из РФ

По мнению обозревателя Seznam Zprávy Михаэлы Рамбоусковой, обнадёживает тот факт, что Польша имеет возможность закупать российский газ в Германии даже после прекращения ей поставок топлива "Газпромом".

А министр труда Чехии Мариан Юречка уверен, что для уверенности в завтрашнем дне нужно не только заниматься поиском альтернативных поставщиков газа, но и шире использовать свои собственные возобновляемые источники энергии, к которым относится биометан, получаемый из навоза.

"Если сложить потенциал биометана, произведенного в Чехии, реконструкцию зданий и возобновляемые источники энергии, мы сможем компенсировать примерно половину всего потребления газа. Пока что большую часть мы импортируем из России. Это должно закончиться!" — сказал министр.

Юречка напомнил, что биометан можно получать из навоза или остатков продуктов.

С 27 апреля "Газпром" отключил поставки газа в Польшу и Болгарию из-за отказа оплачивать российское топливо в рублях.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы чехия польша россия болгария
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