Министр труда Чехии предложил использовать навоз вместо газа из РФ

По мнению чешских властей, прекращение поставок газа Россией в Польшу и Болгарию не так страшны, однако стране не помешает усиливать свою энергонезависимость от РФ.

По мнению обозревателя Seznam Zprávy Михаэлы Рамбоусковой, обнадёживает тот факт, что Польша имеет возможность закупать российский газ в Германии даже после прекращения ей поставок топлива "Газпромом".

А министр труда Чехии Мариан Юречка уверен, что для уверенности в завтрашнем дне нужно не только заниматься поиском альтернативных поставщиков газа, но и шире использовать свои собственные возобновляемые источники энергии, к которым относится биометан, получаемый из навоза.

"Если сложить потенциал биометана, произведенного в Чехии, реконструкцию зданий и возобновляемые источники энергии, мы сможем компенсировать примерно половину всего потребления газа. Пока что большую часть мы импортируем из России. Это должно закончиться!" — сказал министр.

Юречка напомнил, что биометан можно получать из навоза или остатков продуктов.

С 27 апреля "Газпром" отключил поставки газа в Польшу и Болгарию из-за отказа оплачивать российское топливо в рублях.