Польша погрязнет в бедности из-за эмбарго на российское топливо

Запрет на поставку российского сырья в Евросоюз может привести к банкротству польских фермеров и обнищанию миллионов жителей Польши, сообщает обозреватель портала Money.pl Агнешка Зелинска.

По данным автора материала, экономическая ситуация в Польше стремительно усугубляется на фоне роста цен на удобрения, газ и электричество. За последний год цена на уголь увеличилась на 100%. Поляки активно скупают это топливо из-за боязни дефицита.

Если в августе Польша введёт ранее анонсированные санкции на импорт угля из России, то от этого решения пострадают предприятия, малый бизнес, пенсионеры, а также люди с минимальным доходом, отметила Зелинска.

Она напомнила, что фермеры, занимающиеся сельским хозяйством, до сих пор отапливают углём теплицы и курятники, поскольку ещё недавно он был дешевле и доступнее газа. В настоящее время многие фермерские хозяйства испытывают проблемы, поскольку не могут найти замену углю.

"Переход на газ, который постоянно дорожает, очень для них рискован", — заявил президент Национального совета сельскохозяйственных палат Виктор Шмулевич.

На протяжении многих лет Россия поставляла Польше уголь, который был дешевле и качественнее местного. Однако через несколько месяцев страна исчерпает запасы российского твёрдого топлива, что ухудшит уровень жизни 4,6 миллионов поляков, которые живут в небольших населённых пунктах, подчеркнула автор статьи.