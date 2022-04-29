Украинский журналист Дмитрий Гордон призвал военнослужащих ВСУ нанести удар по Приднестровью и российской армии, которая там стоит.
"Я бы, конечно, сейчас на месте наших военных, если у нас есть силы на это и средства, я бы долбанул по Приднестровской Молдавской Республике, это вообще незаконное формирование, а именно, по 14-й российской армии, которая стоит в Приднестровье, потому что от неё исходит потенциальная угроза для Украины. Там граница с Одесской областью и, если это совпадает с планами нашей армии, я буду рад. Я бы безжалостно долбил российские военные силы и технику везде, где это возможно, не обращая внимания ни на что", — сказал он в своём видеоролике.
Ранее сообщалось, что в украинском городе Подольск начались военные учения. Город расположен недалеко от военных складов, которые находятся в селе Колбасна на территории Приднестровья.
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