Украинский журналист Дмитрий Гордон призвал военнослужащих ВСУ нанести удар по Приднестровью и российской армии, которая там стоит.

"Я бы, конечно, сейчас на месте наших военных, если у нас есть силы на это и средства, я бы долбанул по Приднестровской Молдавской Республике, это вообще незаконное формирование, а именно, по 14-й российской армии, которая стоит в Приднестровье, потому что от неё исходит потенциальная угроза для Украины. Там граница с Одесской областью и, если это совпадает с планами нашей армии, я буду рад. Я бы безжалостно долбил российские военные силы и технику везде, где это возможно, не обращая внимания ни на что", — сказал он в своём видеоролике.