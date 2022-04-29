Норвегия решила запретить автоперевозки из РФ и закрыть порты для её судов

Норвежские власти ввели новые санкции против РФ, предусматривающие запрет на автоперевозки, а также на заход в порты страны российских судов.

Как сообщает норвежский МИД, ограничительные меры введены в связи с действиями РФ на Украине.

"Санкции — это наше самое главное средство давления на российский режим", — заявила главп МИД Норвегии дел Анникен Хюитфельдт.

По информации ведомства, с 7 мая Норвегия вводит запрет на заход в порт судов под российским флагом. Он распространяется на торговые суда водоизмещением более 500 тонн, а также яхты. Санкции не распространяются на рыболовные, поисково-спасательные или исследовательские суда.

Запрет на грузовые перевозки автотранспортом для российских компаний вводится с 29 апреля. В сообщении отмечается, что транспортные компании смогут обращаться в МИД за льготами на перевозку определённых товаров, таких как медицинские товары и сельхозпродукция.