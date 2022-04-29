Чехия отказалась оплачивать рублями российский газ

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что страна не будет оплачивать российский газ рублями.

"Если говорить о платежах в рублях, то Чехия не собирается поддаваться шантажу России. Ошибка, что некоторые страны и компании соглашаются на это. Это нарушение санкций. Это опасно", — сказал Фиала.

С 1 апреля Россия перевела расчёты за оплату газа от недружественных стран в рубли. Те государства, которые откажутся осуществлять операции в российской валюте, будут признаны нарушителями договора, предупредил президент РФ Владимир Путин.

С 27 апреля "Газпром" приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу, поскольку они отказались оплачивать российское "голубое топливо" рублями. Также компания пригрозила сократить транзит в третьи страны, если София и Варшава будут незаконно отбирать газ, предназначенный для других государств.