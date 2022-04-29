Басурин: Украина не обращалась к ДНР по поводу деблокирования "Азовстали"

Украинские власти не обращались к ДНР по вопросам деблокирования промзоны мариупольского завода "Азовсталь", заявил представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин.

"Реально к нам никто не обращался. Эти заявления по деблокированию "Азовстали" — это только декларации. Они сюда и ООН уже подключили. В принципе, все это делается для картинки", — сказал Басурин в эфире Первого канала.

По мнению представителя Народной милиции, заявления Киева, касающиеся деблокирования "Азовстали", делаются с целью добиться "каких-то уступок" от РФ.

Согласно сведениям главы ДНР Дениса Пушилина, в мариупольской промзоне блокировано от 1000 до 2500 боевиков нацбатальонов. По заявлениям украинских властей, на территории "Азовстали" находятся также мирные жители.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила о просьбе Киева к генсеку ООН Антониу Гуттерешу инициировать открытие гуманитарного коридора из мариупольской промзоны. По словам Гуттереша, в ООН обсуждают детали эвакуации мирных граждан из Мариуполя.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с генсеком ООН заявил о готовности Киева к немедленным переговорам об эвакуации с "Азовстали". Однако, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, глава страны Владимир Путин не считает это темой для переговоров.