В США призвали убрать Байдена с поста президента из-за его недееспособности

Экономика и система обороны США испытывает серьёзные проблемы после поставок вооружения Украине, однако американский лидер Джо Байден не понимает, в каком сложном положении находится страна, заявил телеведущий Такер Карлсон в эфире Fox News.

По данным СМИ, США направили на Украину так много вооружения, что теперь сами испытывают дефицит боеприпасов, которых может не хватить в случае конфликта. Но Байдену показалось этого мало, и он попросил конгресс выделить Украине ещё 33 миллиарда долларов. Телеведущий Fox News сказал, что эта сумма превышает ту, которую просил бывший президент Дональд Трамп на возведение стены на границе с Мексикой. И всё это происходит на фоне ухудшающейся экономической ситуации, рекордного роста цен и перебоев с энергоресурсами.

По словам Карлсона, Байден как будто не видит всех этих проблем и продолжает спонсировать Украину и нагнетать ситуацию вокруг украинского конфликта и усугублять противостояние с Россией. Накануне американский лидер сообщил, что США планируют конфисковать имущество российских олигархов.

Карлсон напомнил о существовании 25-ой поправки к Конституции США, которая предполагает отстранение президента от должности по причине его недееспособности.

"Так продолжаться не может. Мы находимся на грани ядерного конфликта — со страной, которая угрожает применить против нас ядерное оружие. И мы рассчитываем, что у этого человека достаточно навыков мелкой моторики, чтобы не дать нам всем погибнуть", — заявил телеведущий.

Он добавил, что сейчас США находятся в максимальной опасности, однако поведение лидера страны можно назвать безрассудным и даже невменяемым.