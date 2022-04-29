Лондон направит специалистов для изучения военных преступлений на Украине

В британском МИД заявили, что начале мая специалисты из Британии прибудут на Украину с целью изучения военных преступлений. В их задачи будет входить сбор данных о правонарушениях, имеющих место в зоне украинского конфликта.

В ведомстве уточнили, что в числе прочего будут расследоваться также случаи сексуального насилия в местах ведения боевых действий. Британские эксперты будут оказывать помощь правительству Украины, сказано в заявлении МИД страны.

При прибытии британские специалисты планируют встретиться с "беженцами, членами неправительственных организаций и партнёрами из других стран", чтобы обсудить свои дальнейшие действия в рамках расследования.

Ранее стало известно, что от Великобритании для учений в Восточной Европе будет направлено восемь тысяч военнослужащих. Задачей учений станет отработка действий партнёров в случае возможной "агрессии РФ". Учения, которые станут самыми крупными за последние десятилетия, будут проходить в летний период. Их планируется провести на территории нескольких стран, от Северной Македонии на юге до Финляндии на севере Европы.