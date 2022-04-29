Бывший представитель президента РФ по Приднестровью, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что мир может столкнуться с серьёзной экологической катастрофой, если бойцы ВСУ подорвут склад советской армии в Колбасне, что в Приднестровье, на котором хранится вооружение для танков, снаряды для "Градов" и огромное количество гранат.
"Если будут диверсии в отношении этого склада, то это станет настоящей экологической катастрофой мирового масштаба", — отметил он.
По словам главы Роскомнадзора, в настоящее время склад охраняет группа миротворцев и небольшое количество российских войск, однако этого недостаточно для полноценной защиты в случае полномасштабного нападения ВСУ при поддержки военных Молдавии.
Ранее сообщалось, что в украинском городе Подольск начались военные учения. Город расположен недалеко от военных складов, которые находятся в селе Колбасна на территории Приднестровья.
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