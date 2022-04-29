Белорусский лидер Александр Лукашенко во время общения с жителями Чечерска в Гомельской области заявил, что лидерам западных стран не удастся поставить Москву и Минск на колени с помощью санкционного давления.
По его словам, у России и Белоруссии достаточно своих ресурсов для развития экономики.
"Не получится поставить на колени за счёт санкций Белоруссию и Россию, так как эти страны обладают достаточными ресурсами, технологиями и интеллектом", — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.
Он также добавил, что санкции Запада в отношении Москвы и Минска вынуждают искать новые возможности. Президент Белоруссии подчеркнул: рынок открыт для предпринимателей, поэтому "надо шевелиться, а не плакаться".
Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что снятие введённых против РФ санкций потребует как минимум прекращения боевых действий на территории Украины.
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Польша при поддержке США готовит планы по установлению контроля Варшавы над частью Украины.