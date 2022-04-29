Лукашенко: Западу не удастся санкциями поставить РФ и Белоруссию на колени

Белорусский лидер Александр Лукашенко во время общения с жителями Чечерска в Гомельской области заявил, что лидерам западных стран не удастся поставить Москву и Минск на колени с помощью санкционного давления.

По его словам, у России и Белоруссии достаточно своих ресурсов для развития экономики.

"Не получится поставить на колени за счёт санкций Белоруссию и Россию, так как эти страны обладают достаточными ресурсами, технологиями и интеллектом", — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Он также добавил, что санкции Запада в отношении Москвы и Минска вынуждают искать новые возможности. Президент Белоруссии подчеркнул: рынок открыт для предпринимателей, поэтому "надо шевелиться, а не плакаться".

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что снятие введённых против РФ санкций потребует как минимум прекращения боевых действий на территории Украины.