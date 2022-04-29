Силуанов: бюджет РФ выдержит снижение потребления газа в Европе

Бюджет РФ не пострадает из-за снижения потребления Европой российского газа. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.

В интервью РИА Новости он отметил, что европейцы не смогут быстро отказаться от поставок энергетических ресурсов из РФ. Кроме того, по его словам, планируется увеличить поставки российского голубого топлива по другим направлениям.

"Мы балансируем бюджет с учётом изменения ситуации. Выдержит, конечно", — сказал Силуанов.

Он добавил, что в ближайшее время ЕС полностью не откажется от газа из России. Как подчеркнул министр, все поставки будут сохранены. Однако при планировании бюджета на будущие периоды, пояснил Силуанов, необходимо учесть аспект, связанный с сокращением потребления энергоресурсов европейскими партнёрами.

Глава Минфина поделился, что РФ старается диверсифицировать поставки голубого топлива на восточное направление.