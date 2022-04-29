Полковник Ходарёнок: ленд-лиз загонит Украину в рабство к США на десятки лет

Поставки Америкой военной техники Украине по ленд-лизу, которым радуются сейчас в ВСУ, — это не бесплатная помощь. Платить за неё Украине придётся кредитами, что означает уход в финансовое рабство к США на следующие 50-70 лет. Об этом написал военный обозреватель, полковник запаса Михаил Ходарёнок.

Эксперт пояснил, что для обучения механика водителя для танка М1 нужно около одного года. Столько же требуется и для обучения экипажа БМП "Брэдли".

По оценке журналиста, для полного перехода на вооружение НАТО и США нужно около 20 лет. При этом важнейшее звено процесса — перевод украинского ВПК на стандарты других стран. А промышленности на Украине нет, заметил аналитик.

Однако главное, по его мнению, это получение истребителей F-16, которые не давали Украине и в спокойные времена, понимая, что от этого не будет толку.

Сейчас же возникает ещё больше вопросов. Например, где будут эти самолёты стоять, кто будет их обслуживать, когда на них будут учиться летать украинские пилоты? И пока на них ответов нет, а история с истребителями похожа на фарс, заключил журналист.

Ранее блогер Юрий Подоляка увидел признак поражения ВСУ, в том, как быстро конгресс США принял решение о выделении для Украины военной помощи по ленд-лизу.