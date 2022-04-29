Бывший заместитель главы внешнеполитического ведомства Новой Зеландии Мэт Робсон благодарен Российской Федерации за то, что она противодействует расширению военного блока.
"У России нет сотен военных баз по всему миру, как у Соединенных Штатов и многих стран, находящихся под их стратегическим влиянием. Я со своими друзьями и коллегами должен сказать России спасибо за то, что они говорят НАТО: "Нет. Вы к нам не придёте", — сказал он в своём видеообращении.
По словам экс-чиновника, военный блок не оставляет своих попыток окружить Москву и Пекин натовскими войсками, именно по этой причине Вашингтон спонсирует и помогает Киеву.
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Польша при поддержке США готовит планы по установлению контроля Варшавы над частью Украины.