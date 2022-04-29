Новая Зеландия благодарит Россию за отпор НАТО: "Спасибо"

Бывший заместитель главы внешнеполитического ведомства Новой Зеландии Мэт Робсон благодарен Российской Федерации за то, что она противодействует расширению военного блока.

"У России нет сотен военных баз по всему миру, как у Соединенных Штатов и многих стран, находящихся под их стратегическим влиянием. Я со своими друзьями и коллегами должен сказать России спасибо за то, что они говорят НАТО: "Нет. Вы к нам не придёте", — сказал он в своём видеообращении.

По словам экс-чиновника, военный блок не оставляет своих попыток окружить Москву и Пекин натовскими войсками, именно по этой причине Вашингтон спонсирует и помогает Киеву.