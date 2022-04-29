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Автор Елена Ивченко

Новая Зеландия благодарит Россию за отпор НАТО: "Спасибо"

Мир

Бывший заместитель главы внешнеполитического ведомства Новой Зеландии Мэт Робсон благодарен Российской Федерации за то, что она противодействует расширению военного блока.

"У России нет сотен военных баз по всему миру, как у Соединенных Штатов и многих стран, находящихся под их стратегическим влиянием. Я со своими друзьями и коллегами должен сказать России спасибо за то, что они говорят НАТО: "Нет. Вы к нам не придёте", — сказал он в своём видеообращении.

По словам экс-чиновника, военный блок не оставляет своих попыток окружить Москву и Пекин натовскими войсками, именно по этой причине Вашингтон спонсирует и помогает Киеву.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Любовь Степушова
нато новая зеландия
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