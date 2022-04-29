Американцы о помощи Украине: "США теперь новый Санта"

Жители Соединённых Штатов пришли в негодование от действий американского лидера Джо Байдена, который готов выделить Украине 33 миллиарда долларов, но "плюёт" на собственный народ.

Читатели американской газеты The Washington Post выразили своё мнение относительно решения Байдена по предоставлению помощи Киеву.

Так, некий пользователь под ником FARMER-Jerry 194578 назвал американского лидера Санта Клаусом, призвав страны Евросоюза подключиться к "благотворительной акции" Байдена.

"Джо — США теперь новый Санта со всеми этими деньгами, которые нужно потратить в Украине, вместо того, чтобы помогать нашим людям, которые также нуждаются в помощи. Имеет ли Европа иммунитет, чтобы помочь им также. Мы так быстро помогаем другим, но пренебрегаем своими людьми --- Прости, Джо, что-то не кошерно", — написал он.

Пользователь Publius38 порекомендовал главе государства потратить эти деньги на инфраструктуру США.

"Помощь Украине — это хорошо и важно, но почему Конгрессу так трудно принять предложения потратить 33 миллиарда долларов, скажем, на инфраструктуру США?" — возмутился он.

Читатель под ником NULLIFY12 с иронией написал, что к США могут за помощью обращаться все, ведь властям всё равно на проблемы своего народа.

"Ах да — США — это МИРОВОЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ! Приходите к нам со своими проблемами. Мы потратим все наши деньги на ВАС, иностранную нацию. Нет необходимости создавать свою собственную армию. Мы будем вашими военными бесплатно. Наши собственные люди привыкли к этому. Они не имеют значения. Бездомность, плохая медицинская система, плохие школы, проблемы с наркотиками, разрушающаяся инфраструктура — это не "настоящие" проблемы", — подчеркнул он.