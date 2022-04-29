EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Ивченко

Американцы о помощи Украине: "США теперь новый Санта"

Мир

Жители Соединённых Штатов пришли в негодование от действий американского лидера Джо Байдена, который готов выделить Украине 33 миллиарда долларов, но "плюёт" на собственный народ.

Американцы о помощи Украине: "США теперь новый Санта"

Читатели американской газеты The Washington Post выразили своё мнение относительно решения Байдена по предоставлению помощи Киеву.

Так, некий пользователь под ником FARMER-Jerry 194578 назвал американского лидера Санта Клаусом, призвав страны Евросоюза подключиться к "благотворительной акции" Байдена.

"Джо — США теперь новый Санта со всеми этими деньгами, которые нужно потратить в Украине, вместо того, чтобы помогать нашим людям, которые также нуждаются в помощи. Имеет ли Европа иммунитет, чтобы помочь им также. Мы так быстро помогаем другим, но пренебрегаем своими людьми --- Прости, Джо, что-то не кошерно", — написал он.

Пользователь Publius38 порекомендовал главе государства потратить эти деньги на инфраструктуру США.

"Помощь Украине — это хорошо и важно, но почему Конгрессу так трудно принять предложения потратить 33 миллиарда долларов, скажем, на инфраструктуру США?" — возмутился он.

Читатель под ником NULLIFY12 с иронией написал, что к США могут за помощью обращаться все, ведь властям всё равно на проблемы своего народа.

"Ах да — США — это МИРОВОЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ! Приходите к нам со своими проблемами. Мы потратим все наши деньги на ВАС, иностранную нацию. Нет необходимости создавать свою собственную армию. Мы будем вашими военными бесплатно. Наши собственные люди привыкли к этому. Они не имеют значения. Бездомность, плохая медицинская система, плохие школы, проблемы с наркотиками, разрушающаяся инфраструктура — это не "настоящие" проблемы", — подчеркнул он.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Елена Ивченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы джо байден
Sberbank
Новости
Курс доллара упал до минимума с ноября прошлого года
Захарова: Цимбалюк нацистким постом доказал необходимость спецоперации РФ
Полковник Ходарёнок: ленд-лиз загонит Украину в рабство к США на десятки лет
Российские пользователи обратились в суд и потребовали от Apple 90 млн рублей
Новая Зеландия благодарит Россию за отпор НАТО: "Спасибо"
Российские ракетчики уничтожили обстрелявший Херсон комплекс "Точка-У"
Подоляка: признак начала войны в ПМР — пересечение румынами границы с Молдавией
Арестович рассказал о тяжёлой ситуации в рядах ВСУ: пишут — "всё пропало"
Рейтинг Шольца упал до рекордного уровня
Минобороны: ВС РФ уничтожили ракетами "Калибр" три электроподстанции на Украине
Популярное
Мир. Новости мира
Нарышкин: Польша готовит планы по воссоединению с Западной Украиной

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Польша при поддержке США готовит планы по установлению контроля Варшавы над частью Украины.

Нарышкин: Польша готовит планы по воссоединению с Западной Украиной
Американские наёмники попали под артиллерийский удар ВС РФ к югу от Лисичанска
Силовые структуры
Американские наёмники попали под артиллерийский удар ВС РФ к югу от Лисичанска
Мир. Новости мира
Десантники из 79-й бригады ВСУ пожаловались на бросивших их умирать командиров
Общество
Группа "Би-2" отменила концерт в Омске из-за баннера "Zа Президента"
Игорь Буккер Кого ненавидит Запад — Путина или Россию? Игорь Буккер Любовь Степушова Россия должна срочно вводить эмбарго на экспорт в ЕС нефти и газа Любовь Степушова Ирина Шлионская За исчезновениями людей в Сан-Франциско могут стоять маньяки или наркобизнес Ирина Шлионская
Шоу-бизнес
Сбежавшие из России звёзды шоу-бизнеса пожаловались на жизнь за рубежом
Мир. Новости мира
Командир взвода морпехов ВСУ сообщил о плохой подготовке британцев
Санду об объединении с Румынией: "Пока народ этого не хочет"
Мир. Новости мира
Санду об объединении с Румынией: "Пока народ этого не хочет"
Последние материалы
Полковник Ходарёнок: ленд-лиз загонит Украину в рабство к США на десятки лет
Искусствовед рассказал, кто из олигархов помогает художникам и музеям в России
Российские пользователи обратились в суд и потребовали от Apple 90 млн рублей
Новая Зеландия благодарит Россию за отпор НАТО: "Спасибо"
Российские ракетчики уничтожили обстрелявший Херсон комплекс "Точка-У"
Подоляка: признак начала войны в ПМР — пересечение румынами границы с Молдавией
Арестович рассказал о тяжёлой ситуации в рядах ВСУ: пишут — "всё пропало"
Рейтинг Шольца упал до рекордного уровня
Минобороны: ВС РФ уничтожили ракетами "Калибр" три электроподстанции на Украине
Баранец: Россия ракетами остановила спешащие на подмогу ВСУ эшелоны Запада
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников