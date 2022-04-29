Подоляка: решение США предоставить ленд-лиз Украине говорит о поражении ВСУ

Скорость, с которой конгресс США принял решение о выделении Украине военной помощи по схеме ленд-лиза, говорит о том, что мера эта вынужденная. В первую очередь, это обусловлено тем, что ВСУ терпят поражение. И для того, чтобы не допустить их разгрома, нужны срочные поставки военной техники. Такое мнение высказал блогер и журналист Юрий Подоляка.

Он считает, что драматизировать ситуацию не нужно. Однако и недооценивать её тоже нельзя, так как поставки вооружения в целом современные. В краткосрочной перспективе, пока они будут применяться в зоне боевых действий, они могут доставить очень большие проблемы российским вооружённым силам.

Именно поэтому на сегодня очень важно, наконец, заняться железнодорожной инфраструктурой Украины.

"Потому что предотвратить эти поставки и нормальное маневрирование этой техники можно, только уничтожив несколько десятков критически важных объектов инфраструктуры", — добавил эксперт.

Он пояснил, что американская техника очень тяжёлая, и обычные украинские мосты её просто не выдержат. Да и с проходимостью этих сверхдорогих танков по бездорожью возникнут большие проблемы. И это является ещё одной ахиллесовой пятой плана США.

"Но, как бы то ни было, американцы своё решение приняли. По сути, они открыли последние краники для поставок на Украину своей тяжёлой техники. И российскому руководству придётся как-то на это реагировать", — заключил аналитик.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин объяснил, как будущим поколениям граждан Украины придётся расплачиваться за военную помощь США.