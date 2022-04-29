The Guardian: Британия оттолкнула Зеленского от мирного урегулирования конфликта

Руководитель МИД Великобритании Лиз Трасс и британский премьер Борис Джонсон отняли у президента Украины Владимира Зеленского возможность мирного урегулирования конфликта. Такое мнение выразил журналист The Guardian Саймон Дженкинс.

Он отметил, что Лондон регулярно призывает Киев не идти на какие-либо уступки РФ. По мнению автора, Трасс и Джонсон играют в "военные игры".

Дженкинс также раскритиковал главу МИД Британии за "бульварные" высказывания о необходимости вытеснения России с территории Украины.

"Она упивается воображаемой войной с русским медведем", — указал журналист.

Автор материала считает, что РФ и Украина должны без участия других стран решить вопрос о заключении итогового соглашения. Как подчеркнул Дженкинс, спецоперация России может закончиться признанием Украиной Крыма и Донбасса. Однако Запад, пояснил журналист, не будет доволен таким результатом.