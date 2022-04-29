Польский публицист: Украина - вопиющий пример американской измены

Польский публицист Марек Лизак призвал власти своей страны внимательно проанализировать ситуацию на Украине, которая является "вопиющим примером американской измены". Ибо следующей в очереди может оказаться Варшава.

В статье, опубликованной изданием Dziennik Polityczny, Лизак заявил, что армия Польши "превратилась в инструмент отмывания денег":

"За 10 лет на перевооружение потрачено свыше 500 миллиардов злотых. Но на деле у нас нет современного оружия, кроме десятка гаубиц "Краб" и миномётов "Рак". Нет кораблей, самолётов и танков. А власти постарались и сделали всё, чтобы союзников в Европе у нас тоже не стало. На кого мы можем рассчитывать? Только на американцев", — пишет публицист.

Однако, по его словам, США уже наглядно показали, какие они союзники:

"Киев на них надеялся. И что? Его военные приговорены к верной смерти, а беженцы — это исключительно проблема Польши".