Уже со следующего месяца немецкому газовому экспортёру Uniper придётся платить за российское голубое топливо в рублях, несмотря на противоречия, заявила политик, лидер партии "Альтернатива для Германии" и член комитета бундестага по международной политике Тино Крупалла.
Как подчеркнула политик, несмотря на то, что среди немецких властей всё ещё нет согласованности в вопросе противоречий оплаты рублями и санкций, Германии придётся пойти на такой шаг.
"По мере приближения следующего месяца — мая — становится ясно, что немецкому импортёру Uniper со следующим счётом придётся платить за газ в рублях", — пояснила Крупалла в беседе с РИА Новости.
По словам политика, в бундестаге обсуждают возможность, что Uniper будет платить "Газпрому" в евро на счёт в России, что по словам Крупалла, сможет уладить противоречия и не нарушит санкционные требования.
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