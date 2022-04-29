Бундестаг: Германии придётся платить в рублях за газ РФ уже с мая

Уже со следующего месяца немецкому газовому экспортёру Uniper придётся платить за российское голубое топливо в рублях, несмотря на противоречия, заявила политик, лидер партии "Альтернатива для Германии" и член комитета бундестага по международной политике Тино Крупалла.

Как подчеркнула политик, несмотря на то, что среди немецких властей всё ещё нет согласованности в вопросе противоречий оплаты рублями и санкций, Германии придётся пойти на такой шаг.

"По мере приближения следующего месяца — мая — становится ясно, что немецкому импортёру Uniper со следующим счётом придётся платить за газ в рублях", — пояснила Крупалла в беседе с РИА Новости.

По словам политика, в бундестаге обсуждают возможность, что Uniper будет платить "Газпрому" в евро на счёт в России, что по словам Крупалла, сможет уладить противоречия и не нарушит санкционные требования.