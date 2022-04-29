Der Freitag: немецкие политики, как лунатики, бредут к Третьей мировой

Немецкие политики, настаивающие на поставках Киеву тяжёлого вооружения, не осознают весь масштаб последствий такого решения, пишет издание Der Freitag.

Автор материала сравнивает членов Бундестага, проголосовавших за поставки, с лунатиками, которые "бездумно бредут к третьей мировой войне", и удивляется их "легкомысленности".

"Размещение тяжелого вооружения, заявил на днях министр юстиции Германия Марко Бушман (СВДП), "не делает Германию стороной войны". <…> Хотелось бы, чтобы Путин думал также, — говорится в статье. — Но для этой ситуации нет учебника, в котором можно было бы прочитать, с какого момента мы воспринимаемся как воюющая сторона".

Кроме того, напоминает автор, Россия предупредила, что все транспорты, которые везут оружие на Украину, будут уничтожаться прицельными выстрелами, из чего возникает резонный вопрос:

а не расценит ли НАТО такой удар, как нарушение демаркационной линии своей территории? Если вдруг ответ "да", то Третья мировая начнётся незамедлительно. Тот, кто так страстно выступает за немецкие танки на Украине, должен это иметь в виду.

К слову, подобные опасения разделяют и рядовые немцы, которые тоже против того, чтобы Германия продолжала отправлять Украине оружие. Об этом подробнее — здесь.