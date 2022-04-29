Австрия списала активы на €2 млрд из-за "Северного потока-2" и спецоперации

Австрийская нефтегазовая компания в I квартале 2022 года списала активов почти на €2 млрд. Согласно информации, это связано с потерей дохода от российского газопровода "Северный поток-2" и спецоперации.

Как уточнили в компании, потери по "Северному потоку-2" страна оценивает в более миллиарда евро.

Вторая часть "финансового провала" связана со "спецоперациями России", правда, идёт ли речь об Украине, в OMV не уточнили.

Кроме того, в газовой компании посетовали, что из-за контрсанкций российской стороны, Австрия не сможет больше получать прибыль по разработке Южно-Русского месторождения.