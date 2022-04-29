Журавко: Киев не выплачивает пенсии и зарплаты бюджетникам в Херсонской области

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что власти Украины перестали выплачивать пенсии и зарплаты бюджетникам в Херсонской области.

По его словам, Киев не выполняет финансовые обязательства перед жителями этого региона.

"Пенсии и зарплаты бюджетникам больше украинской стороной не выдаются", — сказал Журавко в интервью РИА Новости.

Он считает, что киевский режим устроил геноцид местного населения. Экс-депутат подчеркнул: на территории Херсонской области прекращают свою работу банки Украины. Власти страны, пояснил Журавко, стремятся "парализовать" экономическую деятельность региона.

Политик убеждён: Херсонская область справится с проблемами, ведь сюда "заходит рубль", налаживаются экономические связи с Крымским полуостровом.

Ранее бывший министр транспорта Крыма Анатолий Цуркин заявил, что жители республики хотели бы объединиться с Херсонской областью после окончания спецоперации РФ по демилитаризации Украины.