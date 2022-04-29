Немцы назвали заморозку активов России "деструктивной мерой"

Если бы Германия возобновила экономические отношения с Россией, это позволило бы властям договориться о поставках газа в страну, заявила член комитета германского бундестага по международной политике, лидер партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла.

По её словам, кроме того, власти Германии смогли бы обсудить с Москвой и способ оплаты за топливо.

"Замораживание российской иностранной валюты является деструктивной мерой, направленной на нанесение ущерба российской экономике и торговым отношениям в Европе. Эта атака на рубль вынудила Россию взимать плату за газ в рублях", — пояснила политолог в беседе с РИА Новости.

Как подчеркнула Круппала, именно действия ЕС привели к нынешней кризисной ситуации по топливу и подобного рода дальнейшие действия только её усугубят.