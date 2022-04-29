Бойцы теробороны обвиняются в убийстве ребёнка, игравшего в войну

Двое бойцов отряда территориальной обороны арестованы на Украине по обвинению в убийстве 12-летнего мальчишки и ранении ещё одного ребёнка из огнестрельного оружия.

Трагедия произошла в городе Радомышль Житомирской области, куда в конце февраля семья Даниила Белченко приехала из Киева и остановилась у родственников.

Вечером 7 марта дети играли во дворе, а остальная семья была в доме. Внезапно раздались выстрелы, и взрослые бросились на улицу, но в дверях им преградил дорогу вооружённый человек.

"Оставайтесь дома, мы приехали убивать террористов", — сказал он.

По словам матери Даниила, они кричали в окно, что во дворе были дети.

"Когда нас выпустили, было уже слишком поздно … мой муж нашел тело нашего сына в соседнем дворе. Еще один мальчишка получил ранения", — сказала женщина.

Впоследствии двое мужчин были арестованы местной полицией при попытке покинуть город. Они находятся в СИЗО и обвиняются в непредумышленном убийстве и покушении на жизнь. Полицейские выяснили, что военные прибыли после жалобы соседки о вооруженных "врагах" в военной форме перед ее домом.

"Даниил был одет в камуфляжную форму и играл в войну со своим другом с игрушечными винтовками, — рассказал местным СМИ представитель полиции, уточнив, что "второй парень был в коричневом костюме". — Эти двое (бойцы теробороны) сначала стреляли вверх. Дети испугались и бросились бежать. Им отрезали проход и расстреляли с 15 метров".