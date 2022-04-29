Европейский политолог: Запад лепит из Украины новые Сирию и Ливию

Политолог, член Европейского Совета по иностранным делам Тарек Мегериси считает, что Украина может стать следующей Сирией или Ливией, если Запад продолжит ей помогать, поскольку такая "помощь" "влечет за собой милитаризацию и радикализацию страны".

В статье, опубликованной в американском журнале Foreign Policy, Мегериси отметил, что начало российской военной операции стало "переломным моментом для западного мира", который там преподнесён как "возвращение главного страшилища 20 века, пытающегося разгородить Европу железным занавесом".

По мнению политолога, именно эти психологические триггеры создали вокруг Украины ореол романтики.

"Оружие было отправлено, молодежь поехала издалека на Украинский фронт, и милитаризация населения в 41 миллион человек набирает обороты. И вот уже туда (на Украину — Прим. ред) отправляют тяжёлое вооружение, что только усугубляет ситуацию", — пишет аналитик, отмечая, что "это тревожно похоже на те дни, когда народные революции против бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи и президента Сирии Башара Асада стали жестокими, а политике поддержки не хватало должного внимания и планирования".

Исходя из приведённой им аналогии, Мегериси, делает вывод:

"Запад сеет семена, из которых в следующие 10 лет вырастут новые кризисы. И всё просто потому, что политики не способны на анализ и тщательное планирование действий. В итоге террористические группы смогут запастись системами Javelin и Stinger после того, как пыль осядет на Украине".

И всплывет это оружие, как подчеркивает Мегериси, "как показали Сирия и Ливия", в том числе и в самих странах, сейчас его щедро поставляющих:

"Отследить судьбу оружия, которое привезут с собой бывшие комбатанты, будет сложно. Возвращение правых экстремистов может привести к обострению кризиса, поскольку они используют свой опыт в конфликте для обучения, вербовки и планирования новых актов насилия", — заявил европейский политолог, отметив, что "бесконтрольное оружие" может спровоцировать новую волну внутреннего терроризма или "помочь основать радикально милитаризованное государство в самом сердце Восточной Европы".