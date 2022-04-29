Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад пытается максимально затянуть боевые действия на Украине, отправляя туда наёмников и поставляя Киеву военную технику.
По её словам, западные государства препятствуют мирному урегулированию конфликта.
"Украина при помощи стран НАТО превратилась в центр скопления террористов и наёмников всех мастей", — считает Захарова.
Она добавила, что США и их партнёры по НАТО не могут отследить конечные пункты доставки оружия на Украину.
Кроме того, официальный представитель МИД РФ подчеркнула: Запад открыто призывает ВСУ "атаковать Россию", используя оборудование НАТО. Как отметила Захарова, в Киеве такой призыв восприняли в качестве "руководства к действию".
Дипломат предупредила, что дальнейшее провоцирование Украины на нанесение ударов по объектам РФ обязательно приведёт к жёсткому ответу со стороны Москвы.
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Польша при поддержке США готовит планы по установлению контроля Варшавы над частью Украины.