Захарова: Украина при помощи НАТО превратилась в центр скопления террористов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад пытается максимально затянуть боевые действия на Украине, отправляя туда наёмников и поставляя Киеву военную технику.

По её словам, западные государства препятствуют мирному урегулированию конфликта.

"Украина при помощи стран НАТО превратилась в центр скопления террористов и наёмников всех мастей", — считает Захарова.

Она добавила, что США и их партнёры по НАТО не могут отследить конечные пункты доставки оружия на Украину.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ подчеркнула: Запад открыто призывает ВСУ "атаковать Россию", используя оборудование НАТО. Как отметила Захарова, в Киеве такой призыв восприняли в качестве "руководства к действию".

Дипломат предупредила, что дальнейшее провоцирование Украины на нанесение ударов по объектам РФ обязательно приведёт к жёсткому ответу со стороны Москвы.