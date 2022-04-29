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В США проголосовали за "ленд-лиз" по оружию для Киева, но с возвратом
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Автор Екатерина Широкова

В США проголосовали за "ленд-лиз" по оружию для Киева, но с возвратом

Мир

Палата представителей Конгресса США вслед за Сенатом одобрила законопроект, который позволит упростить процедуру оказания финансовой и военной помощи Украине. За "ленд-лиз" для Киева проголосовало большинство политиков.

Из 427 политиков в Палате представителей США отказались принимать законопроект лишь 10 человек.

"Законопроект даст право администрации США в течение 2023 финансового года предоставлять военную технику Украине и другим странам Восточной Европы. При этом предоставление такой техники Украине по-прежнему должно осуществляться с законами, касающимися её последующего возвращения", — заявили представители ведомства в ходе брифинга по итогам голосования.

Теперь законопроект направят на подпись президенту США Джо Байдену.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
сша украина
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