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Автор Дмитрий Плотников

Зеленский: Киев не признает референдумы на украинских территориях

Мир

Сейчас ходят разговоры о референдумах на той или иной части Украины.

Зеленский: Киев не признает референдумы на украинских территориях

Украинский президент Владимир Зеленский сказал, что Киев не намерен признавать подобные референдумы. Он говорил о тех территориях, которые больше не контролируются Украиной.

И этих регионов с каждым днём становится больше.

Как заявил президент Украины, референдумов "может быть много", но Киев всё равно их не признает. Это было сказано на брифинге, посвящённом результатам переговоров с Генеральным секретарём Организации объединенных наций Антониу Гутеррешем.

Кстати, лидер Украины обиделся на то, что в графике поездок Генсека ООН первой стояла Россия и только потом Незалежная.

А советник главы офиса президента Украины и член делегации на переговорах с РФ Михаил Подоляк до этого сообщил, что подписание мирного соглашения с Российской Федерацией может быть вынесено на всенародный референдум, но только после того, как Россия выведет армию на позиции от 23 февраля.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина михаил подоляк антониу гутерреш владимир зеленский
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