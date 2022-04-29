Зеленский: Киев не признает референдумы на украинских территориях

Сейчас ходят разговоры о референдумах на той или иной части Украины.

Украинский президент Владимир Зеленский сказал, что Киев не намерен признавать подобные референдумы. Он говорил о тех территориях, которые больше не контролируются Украиной.

И этих регионов с каждым днём становится больше.

Как заявил президент Украины, референдумов "может быть много", но Киев всё равно их не признает. Это было сказано на брифинге, посвящённом результатам переговоров с Генеральным секретарём Организации объединенных наций Антониу Гутеррешем.

Кстати, лидер Украины обиделся на то, что в графике поездок Генсека ООН первой стояла Россия и только потом Незалежная.

А советник главы офиса президента Украины и член делегации на переговорах с РФ Михаил Подоляк до этого сообщил, что подписание мирного соглашения с Российской Федерацией может быть вынесено на всенародный референдум, но только после того, как Россия выведет армию на позиции от 23 февраля.